السبت 02-09-2023
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السبت، 02-09-2023 01:42 م

شاهد ثور ضخم يركب سيارة ويثير جدلاً في ولاية نيبراسكا الأمريكية

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الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ثورا ضخما يجلس في سيارة، حيث تبرز رأسه وقرونه من السقف والزجاج الأمامي.

يُظهر الفيديو سيارة صغيرة تسير على طريق سريع في ولاية نيبراسكا الأمريكية، ويجلس الثور في المقعد الأمامي بجانب السائق. ويُظهر الثور بجسمه الكامل، وتبرز رأسه وقرونه من السقف والزجاج الأمامي، وقد تم استبدال الباب الجانبي للسيارة بدرابزين معدني يُستخدم عادة في حظائر الماشية لتناسب حجم الثور.

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توقف السائق في أحد الشوارع، وتدخل رجال الشرطة الأمريكية وتحرروا عدة مخالفات ضد الثور وصاحبه. وفي تصريح للرجل، قال: “لم أكن أعلم أن ذلك يُعتبر مخالفة، إنه ثوري الصديق وأطلقت عليه اسم ‘هودي دودي'”. وحذرت الشرطة الأمريكية الرجل من عدم خروجه مرة أخرى بصحبة الثور، حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين.


يعكس الفيديو الغرابة والتميز في المشهد وأثار جدلاً واسعا بين المستخدمين، حيث تساءل البعض عن قانونية وسلامة نقل الثور بهذه الطريقة، في حين استحسن البعض الطرافة والظرافة النادرة للمشهد.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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