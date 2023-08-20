شاهد عقاب رادع لسائق متهور قاد سيارته بسرعة 253 كم/س في أستراليا

الوكيل الإخباري - حطمت الشرطة الأسترالية هذا الأسبوع سيارة شخص قاد سيارته بسرعة 253 كم/ساعة، وذلك في عملية تهدف إلى ردع السرعة العالية.

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وبحسب ما ورد في موقع abc news، فإن السيارة، التي تقدر قيمتها بنحو 20 ألف دولار، تم تسجيل سيرها بسرعة 253 كيلومترا في الساعة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في واترلو كورنر.



وتعود واقعة القيادة المتهورة لحوالي 7 أشهر في جنوب أستراليا، حين تجاوز تاريل باور ويليامز، البالغ من العمر 20 عاما، الحد الأقصى للسرعة بالقيادة بسرعة 253 كيلومترا في منطقة بحد سرعتها 110 كيلومترات في الساعة.

وتم القبض على السائق الشاب لعدد من المخالفات، منها التهرب من ملاحقة الشرطة، والقيادة بشكل غير قانوني، ومخالفة الكفالة. وحُكم على باور ويليامز بالسجن بموجب القوانين الأسترالية بتهمة تهديد سلوك القيادة.



وأثناء عملية تدمير السيارة، يوم الجمعة، قال مسؤول بالشرطة إن الحادث “غير مقبول على الإطلاق، مضيفاً أن “هذه واحدة من أعلى السرعات على الإطلاق التي اكتشفناها على طرق جنوب أستراليا”.

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