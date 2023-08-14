شاهد مقطع يحبس الأنفاس لـ طفلة تقود السيارة بمفردها في احدى الدول

الوكيل الإخباري - مقطع فيديو يثير جدلاً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لفتاة من مواليد 2011 بعدما ظهرت وهي تقود سيارة بمفردها .
وجاءت الفتاة وخرجت بثقة مطلقة وركبت السيارة ومن ثم قامت بتدويرها وقيادتها بمفردها وهي منسجمة على الطريق.
وحظي المقطع المثير للجدل تفاعلاً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
فتاة مواليد 2011 تسوق السيارة بمفردها، ما رأيك في هذا التصرف؟pic.twitter.com/T1YqTDC4f0— Screen Mix (@ScreenMix) August 13, 2023
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