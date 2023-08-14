شاهد مقطع يحبس الأنفاس لـ طفلة تقود السيارة بمفردها في احدى الدول

الوكيل الإخباري - مقطع فيديو يثير جدلاً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لفتاة من مواليد 2011 بعدما ظهرت وهي تقود سيارة بمفردها .



وجاءت الفتاة وخرجت بثقة مطلقة وركبت السيارة ومن ثم قامت بتدويرها وقيادتها بمفردها وهي منسجمة على الطريق.



وحظي المقطع المثير للجدل تفاعلاً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

اضافة اعلان

هتون

اظهار أخبار متعلقة

