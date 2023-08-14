الإثنين 14-08-2023
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الإثنين، 14-08-2023 10:44 ص

شاهد مقطع يحبس الأنفاس لـ طفلة تقود السيارة بمفردها في احدى الدول

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الوكيل الإخباري - مقطع فيديو  يثير جدلاً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لفتاة من مواليد 2011 بعدما ظهرت  وهي تقود سيارة بمفردها .

وجاءت الفتاة وخرجت بثقة مطلقة وركبت السيارة ومن ثم قامت بتدويرها وقيادتها بمفردها وهي منسجمة على الطريق.

وحظي المقطع المثير للجدل تفاعلاً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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هتون 

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