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الأحد، 03-09-2023 06:34 ص

شاهد.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا ويثير الذعر

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الكيل الاخباري - شهد سكان خمس محافظات في تركيا سقوط نيزك كبير؛ وبحسب صحيفة "صباح"، شوهد جسم متوهج محترق في الغلاف الجوي في محافظات ديار بكر وملاطية وأرضروم وإلازيغ وغازي عنتاب في جنوب شرقي البلاد.

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وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات تحتوي على جسم طائر، ويتوهج باللون الأخضر المزرق.


ومع اقترابه من الأرض، انقسم الجسم إلى عدة قطع، وبعد ثوانٍ قليلة أصبحت السماء فوق جنوب شرقي تركيا مظلمة تمامًا مرة أخرى.


هذا، ولم تدلِ السلطات حتى الآن بأي بيان بشأن الحادث.

 

 

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