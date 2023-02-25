شاهد حفرة عملاقة تثير رعب البريطانيين.. فوهة بركان أم غزو فضائي؟

الوكيل الإخباري - يشعر الخبراء بالحيرة بسبب حفرة عملاقة يبلغ عرضها 30 قدمًا ظهرت فجأة في جنوب ويلز. ويخشى البعض أن تكون نتيجة لأعمال التعدين القديمة أو حتى هبوط جسم غامض.

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تُظهر اللقطات الجوية حفرة عملاقة مليئة بالمياه الراكدة العكرة، وتحيط بها الأعشاب الجافة. وتم رصد الحفرة التي يبلغ عمقها 9 أقدام من قبل المشاة القادمين من طريق مزدحم إلى منطقة سكنية منذ أكثر من شهر.



وتم استدعاء المسؤولين المعنيين في المنطقة لتوضيح الأمر. ويعتقد السكان أن الحفرة ظهرت بسبب أعمال المناجم القديمة - لكن المسؤولين يقولون إن السبب لا يزال قيد التحقيق.

وقال متحدث باسم هيئة الفحم إنهم استجابوا بعد أن أبلغهم المسؤولون بذلك. وأضاف: "للحفاظ على سلامة الناس، قمنا بتسييج المنطقة بينما نجري المزيد من التحقيقات. إذا كان هذا الحادث ناتجًا عن أعمال مناجم الفحم التاريخية، فسنصمم حلاً دائمًا وننفذ أعمال الإصلاح بأسرع ما يمكن."



وأصابت مقاطع الفيديو مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المحلية بالصدمة من حجم الحفرة وخشيت في البداية أن تكون ضربة نيزك أو هبوط جسم غامض.

وقال أحدهم: "هل تعرضنا لغزو فضائي؟ أعتقد أن هجومًا آخر في طريقه إلينا. وقال آخر: "احترس من الرجال الخضر الصغار". وقال آخر: "كانت القرية في السابق قرية لتعدين الفحم. إنها مسألة وقت فقط.





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