شاهد خروج 25 عربة قطار عن مسارها في مونتانا الأميركية

الوكيل الإخباري - قالت السلطات الأميركية إن نحو 25 عربة قطار خرجت عن مسارها يوم الأحد في ولاية مونتانا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو عمليات إجلاء.

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وأفاد بيل براون، في مكتب شرطة مقاطعة ساندرز، بأن عربات القطار، التي لا يُعتقد أنها تحمل أي شيء خطير، خرجت عن مسارها بالقرب من بلدة باراديس على طول نهر كلارك فورك.

وأضاف براون أن رجال الإطفاء وممثلي شركة مونتانا للسكك الحديدية، التي تدير القطار ، يتعاملون مع الحادث ويحققون فيما كانت تحمله العربات.



وتُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بعض العربات وهي تبدو كما لو كانت تغوص في النهر.



وقالت مونتانا ريل لينك في بيان إن عربات القطارات لم تصدر أي مواد خطيرة.

وقالت الشركة إنه يجري التحقيق في سبب انحرافها عن مسارها. وقالت الشركة: “نحن ملتزمون بمعالجة أي آثار على المنطقة نتيجة لهذا الحادث، وإعطاء الأولوية لسلامة موظفينا والجمهور، وفهم أسباب هذا الحادث”.









pic.twitter.com/WFQkOvKuWs JUST IN: Train derails in Northwest Montana — Unknown substance purportedly leaking in the Clark Fork River 200 miles north west of Bozeman.. April 2, 2023

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