شاهد رجال الأمن في السعودية يحتفلون بنجاحهم في تنظيم موسم الحج

الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو رد فعل رجال الأمن بعد نجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وفي الفيديو، يعبر رجال الأمن عن فرحتهم وسعادتهم بنجاح الموسم، وذلك أثناء مغادرتهم أماكن عملهم، حيث كانت الأجواء مليئة بالبهجة.
وقد قدمت الجهات المعنية جميع التسهيلات اللازمة لضمان حجٍ ميسرٍ لضيوف الرحمن، وأعلن وزير الصحة نجاح الموسم هذا العام وخلوه من الأوبئة والأمراض.
شاهد.. رجال أمن يحتفلون بنجاحهم في تنظيم موسم #الحج #العربية_في_الحج pic.twitter.com/Cdp0gZQY65— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 1, 2023
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