الثلاثاء 27-06-2023
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الثلاثاء، 27-06-2023 06:45 ص

فيديو - أمسكت طرف معطفه.. مشهد لكفيفة يخطف القلوب في مكة

مكة


الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إعجاب السعوديين، وثق تعامل رجل أمن في المسجد الحرام مع امرأة كفيفة بكل عطف وحنان حيث أمسكت ببزته العسكرية خلال الطواف حول الكعبة.اضافة اعلان



فقد أظهر الفيديو امرأة كفيفة تمسك برجل الأمن خلال الطواف حول الكعبة المشرفة.


في المقابل، وصف رواد منصات التواصل الاجتماعي المشهد بالجميل والرائع مبينين أن رجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن يضربون أروع الأمثلة.


وظهر ذلك جلياً في الحرم المكي الشريف خلال جهودهم للحفاظ على أمن وسلامة زوار بيت الله الحرام، وقيامهم بتوفير سبل الراحة لهم والعمل على مساعداتهم وتلبية احتياجاتهم في كل وقت.


كما قدم هؤلاء صوراً رائعة عن إنسانية رجل الأمن السعودي عبر مشاهد متعددة وفي كافة جنبات المسجد الحرام، وقالوا إن هناك العديد من المشاهد والمواقف، لتشاهد رجل الأمن من تحت الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة وهو يوصل رسالته العفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن، يتفانون في العطاء والسهر على أمنهم وراحتهم.


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