شاهد.. سائق يتعمد دهس شخص داخل حي سكني في السعودية

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر لحظة قيام قائد مركبة بدهس شخص يسير على جانب الطريق عمداً داخل حي سكني في السعودية.

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وأظهر الفيديو، قائد مركبة يهدئ من سرعته قبيل ثواني من دهسه للرجل الذي كان يسير بجانب الطريق والذي بدا غير مزدحماً، وفي وضح النهار.

وأعاد قائد المركبة دهس الرجل بعد سقوطه على الارض مما تسبب في ارتطامه في جدار خلفه وكاد يفقد حياته.









وش اللي حاصل ياساتر ... دهس متعمد .. والمجني عليه سلمه الله ..وش اللي حاصل ياساتر ... pic.twitter.com/IA8AHb05eJ April 30, 2023

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