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الإثنين، 20-12-2021 09:34 ص

شاهد... سعودي يؤجر إبله بـ 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة فقط

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الوكيل الإخباري - في أكبر صفقة تأجير في عالم الإبل على الإطلاق، أجّر مواطن سعودي إبله مقابل 20 مليون ريال (نحو5.3 مليون دولار) لمدة 48 ساعة فقط.

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ونشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة العربية السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين، مقطع الفيديو الذي يوثق صفقة التأجير في حسابه على تويتر قائلاً: "اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبدالله بن عودة،على أكبر صفقة إيجار لبعض من فردياته لـ 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس"، وهي الصفقة التي تداولت وسائل إعلام سعودية محلية بأنها "الأكبر بعالم الإبل".

 

وفي مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية قال بن حثلين: "إن مزاينات المناطق قادمة، وأن الأسعار سترتفع، موجهاً رسالة إلى كافة الملاك بأن كلا يحافظ على حلاله".

وأضاف: "لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذون حذو عبدالله بن عوده".

 

المصدر - البيان 

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