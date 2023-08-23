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الأربعاء، 23-08-2023 09:48 ص

شاهد سيول مكة تجرف سيارة في وسط الشارع

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الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يظهر تأثير الأمطار الغزيرة والسيول على السيارات في شوارع مكة يوم أمس الثلاثاء

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يوضح الفيديو كيف جرفت مياه السيول إحدى السيارات، مما تسبب في حركتها بشكل عشوائي في اتجاهات مختلفة في أحد شوارع مكة.

وأعرب المصور في الفيديو عن قلقه قائلاً: “انظروا كيف تتحرك السيارة… يا الله… نسأل الله السلامة… نسأل الله السلامة”.


وفي جانب الطريق، ظهرت مجموعة من الأشخاص يحاولون العبور إلى منازلهم بحذر ويسيرون بجانب المباني بعد أن تعرضوا لرياح قوية وأمطار غزيرة أثناء وجودهم في الخارج.


وتعرضت مكة أمس الثلاثاء لعاصفة شديدة وأمطار مصحوبة برياح، مما أدى إلى تسببها في إزالة الأشياء وجرف الأشخاص في الشوارع، وسقوط لوحات الإعلانات في الطرق العامة، ونشوء سيول جراء الأمطار الغزيرة وتدفقها في شوارع مكة.

 

 

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