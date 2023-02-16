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الخميس، 16-02-2023 01:13 م

شاهد طفلة سورية لطبيب أجنبي يعالجها: أنت أكيد رح تروح الجنة

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الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو يأسر القلب ويجسد براءة الأطفال، ظهرت طفلة سورية عمرها 9 سنوات مصابة تتحدث إلى طبيب أجنبي يعالجها من الآلام التي تعرضت لها تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

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وقدمت الطفلة بكلماتها الرقيقة الشكر للطبيب قائلة: “انت أكيد رح تروح على الجنة لأن الله هداك وجيت ما بعرف من شو اسمها عالجتني وحبيتنا وما تكبرت علينا”، مضيفة “عمو إذا أنا رحت على النار -الله لا يقدر- وانت على الجنة قلن يصيحولي”.

 

من جهته، أشاد الطبيب بكلمات الطفلة شمس التي تم إنقاذها بعد 40 ساعة من تحت الأنقاض.

 

 

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