شاهد طفلة سورية لطبيب أجنبي يعالجها: أنت أكيد رح تروح الجنة

الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو يأسر القلب ويجسد براءة الأطفال، ظهرت طفلة سورية عمرها 9 سنوات مصابة تتحدث إلى طبيب أجنبي يعالجها من الآلام التي تعرضت لها تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.
وقدمت الطفلة بكلماتها الرقيقة الشكر للطبيب قائلة: “انت أكيد رح تروح على الجنة لأن الله هداك وجيت ما بعرف من شو اسمها عالجتني وحبيتنا وما تكبرت علينا”، مضيفة “عمو إذا أنا رحت على النار -الله لا يقدر- وانت على الجنة قلن يصيحولي”.
من جهته، أشاد الطبيب بكلمات الطفلة شمس التي تم إنقاذها بعد 40 ساعة من تحت الأنقاض.
كنا نتعلم من الكبار واليوم نتعلم من اطفال سوريا تقول لطبيب اجنبي جنة الفردوس اكيد رح تروح عليها لانو الله هداك وجيت مابعرف من شواسمها عالجتني وحبيتنا وماتكبرت علينا عمو ازا انا رحت ع النار الله لايقدر وانت ع الجنه قلن يصيحولي،، يارب تحفظ اطفال سوريا والمسلمين #زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/ty7oEe0fqI— والد الطفل أحمد (@fAJXTZplAj6oyo6) February 15, 2023
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