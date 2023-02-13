ذعر بين فرق الإنقاذ بسبب هزة ارتدادية في تركيا - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد مرور أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي، لا تزال بعض الهزات الارتدادية تتوالى في البلاد.





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فقد التقطت كاميرا لحظة ذعر بين عناصر فرق الإنقاذ الأميركية والفرنسية أثناء محاولتهم انتشال ثلاثة أشخاص، يعتقد أنهم أحياء من حطام مبنى مدمر في منطقة أنطاكيا بسبب الهزة الارتدادية في المنطقة.

وأظهر المقطع المصور، رجال الإنقاذ وهم يقفزون من نافذة إحدى البنايات هربا للخارج خوفاً من الانهيارات نتيجة الهزة.

وأثرت الهزات الارتدادية التي حدثت من وقت لآخر سلبًا على عمليات البحث والإنقاذ في المباني المنهارة أو في مناطق الركام.



وبعد استراحة قصيرة، استأنف الفريقان الأميركي والفرنسي الحفر في المبنى المنهار، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.



هذا ويعمل حاليا أكثر من 233 ألفا من أفراد البحث والإنقاذ في الميدان، وفقا لإدارة الكوارث التركية.

pic.twitter.com/YKeFl9onHv Moment of panic among the American and French rescue teams caused by aftershock in quake-hit Türkiye's Antakya district caught on camera https://t.co/4Y4dvhCKG7 February 12, 2023

الصالح 13

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