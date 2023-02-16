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الخميس، 16-02-2023 01:22 م

شاهد طفل خرج من الركام طالباً الشوكولاتة.. فأتته المفاجأة بالمستشفى في تركيا

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الوكيل الإخباري - فاجأ صبي صغير يكاد لا يتخطى عمره الأربع سنوات، عمال الإغاثة في تركيا حين أخرجوه من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب 10 مناطق جنوب البلاد، منهكاً.

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إلا أنه رغم الإعياء الذي بدا عليه، راح عامل الإغاثة يحاول التخفيف عنه سائلا إياه ماذا يريد، فما كان من الصغير المتعب الذي يدعى ياجيز، بعد أن قضى 5 أيام تحت الركام، إلا أن طلب الشوكولاتة.

 

 

لكن أحداً لم يأته بطلبه وسط كم الخراب والدمار، ونقل الصغير عبر طواقم الإسعاف إلى المستشفى للعلاج.

إلا أن المفاجأة الأكبر كانت حين أتاه عامل الإنقاذ ليزوره، حاملاً معه لعبة صغيرة وكميات كبيرة من الشوكولاتة.

 

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