شاهد طفل خرج من الركام طالباً الشوكولاتة.. فأتته المفاجأة بالمستشفى في تركيا

الوكيل الإخباري - فاجأ صبي صغير يكاد لا يتخطى عمره الأربع سنوات، عمال الإغاثة في تركيا حين أخرجوه من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب 10 مناطق جنوب البلاد، منهكاً.

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إلا أنه رغم الإعياء الذي بدا عليه، راح عامل الإغاثة يحاول التخفيف عنه سائلا إياه ماذا يريد، فما كان من الصغير المتعب الذي يدعى ياجيز، بعد أن قضى 5 أيام تحت الركام، إلا أن طلب الشوكولاتة.

#TurkeySyriaEarthquake2023

When he got out of the rubble, the first thing he asked for was chocolate.

The Turkey miners did not forget the request of 4-year-old pic.twitter.com/m4UDlnuUts When he got out of the rubble, the first thing he asked for was chocolate.The Turkey miners did not forget the request of 4-year-old #Yagiz when they rescued him on the fifth day of the deadly earthquake ♥️♥️♥️ #BlessAllSearchAndRescueTeams February 14, 2023

لكن أحداً لم يأته بطلبه وسط كم الخراب والدمار، ونقل الصغير عبر طواقم الإسعاف إلى المستشفى للعلاج.



إلا أن المفاجأة الأكبر كانت حين أتاه عامل الإنقاذ ليزوره، حاملاً معه لعبة صغيرة وكميات كبيرة من الشوكولاتة.

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