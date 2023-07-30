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الأحد، 30-07-2023 04:10 م

شاهد عائلة أميركية تفاجأ بدب يشاركها حوض السباحة

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الوكيل الإخباري - وسط موجة الحر الصيفية الشديدة في جنوب كاليفورنيا، يعد حوض السباحة في الفناء الخلفي للمنازل مكانا مغريا للاسترخاء، حتى بالنسبة للدببة.

فيما تلقت شرطة مدينة بربانك الأميركية بلاغا يفيد برؤية دب في حي سكني، وعثرت على الحيوان جالسا في حوض السباحة (جاكوزي) بالفناء الخلفي لأحد المنازل.

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وقالت الشرطة في بيان يوم الجمعة، إن الدب تسلق حائطا وتوجه إلى شجرة خلف المنزل بعدما غطس لبعض الوقت في حوض السباحة.


ونشرت الشرطة مقطعا مصورا يظهر الدب في الحي الذي يبعد حوالي 16 كيلومترا إلى شمال لوس أنجلس والقريب من جبال فيردوغو.


وأصدرت شرطة بربانك تحذيرات للسكان لتجنب الدببة، والاحتفاظ بجميع القمامة والطعام في مكان مغلق لثني الدببة عن القدوم إلى مساكنهم.

 

 

 

 

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