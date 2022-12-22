شاهد..عواصف ثلجية قويّة تعزل مئات المسافرين في مطار آيسلندي

الوكيل الإخباري - علق مئات المسافرين في مطار كيفلافيك يوم الثلاثاء، وقد ألغى بعضهم رحلاتهم يوم الاثنين لأسباب تتعلق بسوء الأحوال الجوية.
وتم إلغاء جميع الرحلات الدولية يوم الإثنين بسبب العواصف، مع إلغاء العديد منها يوم الثلاثاء.
ورغم أنّ المطار مفتوح، ترك القرار بالهبوط لشركات الطيران، ولكن الأخيرة تفضل عدم المخاطرة في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية، خصوصاً الرياح والثلوج.
عواصف ثلجية قويّة تعزل مئات المسافرين في مطار آيسلندي.. فيديوhttps://t.co/PNOCqk0bEz pic.twitter.com/nRIxP0OUnN— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 22, 2022
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