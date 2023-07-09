شاهد فيديو جديد يوثق لحظة وقوع حادث مروع في السعودية

الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو عن جانب آخر من حادث حائل بسبب السرعة الزائدة الذي أسفر عن وفاة مواطن سعودي قبل أيام.

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وأظهر الفيديو لحظة تصادم السيارة المسرعة بعد تجاوز الإشارة بسيارة أخرى كان بداخلها الشاب “سند” رحمه الله.



وكان مرور منطقة حائل أعلن القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية، واصطدامه بأخرى، ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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