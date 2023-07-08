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السبت، 08-07-2023 12:03 م

شاهد قرد يهاجم فتاة أثناء تصويرها للسحاب في السعودية

ما-اسم-صوت-القرد


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر هجوم قرد على فتاة أثناء تصويرها للسحاب في مدينة أبها.

ويُظهر الفيديو الفتاة وهي تقف بجوار جدار بعد نزولها من سيارتها، حيث كانت تلتقط صورًا للسحاب، وفجأة هاجمها قرد.

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ويُظهر الفيديو القرد وهو يقفز على سيارتها ثم يتجه نحو الفتاة التي هربت منه، وتدخل أحد الأشخاص وقام بمطاردة القرد، حيث نجح في طرده، وفي الأثناء ركبت الفتاة سيارتها وغادرت المنطقة.

 

 

مصر اليوم 

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