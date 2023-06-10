مشهد يحبس الأنفاس لـ عامل دهسته سيارة ونجا من موت محقق في السعودية

الوكيل الإخباري - تعرض عامل في السعودية لحادث دهس مروع، حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء سحبه مركبة معطلة على طريق عام.
انتشرت مقاطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت لحظة اصطدام السيارة بالعامل وسحبه بعدما وقع على الأرض.
وللأسف، فر السائق هارباً دون الاطمئنان على العامل الذي أصيب بجروح خطيرة.
وانتقد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصرف السائق ودعوا إلى توخي الحذر والحفاظ على السرعة المناسبة لتجنب حوادث الدهس المميتة.
سيارة مسرعة تصتدم بعامل أثناء محاولته سحب سيارة معطلة على طريق عام بالرياض— قبل قليل 🌍 (@QblQlel) June 9, 2023
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