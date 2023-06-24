شاهد شخص يستعرض لوحة سيارة بسعر لا يصدق في السعودية

الوكيل الإخباري - زعم شخص وثق مقطع فيديو داخل معرض للسيارات أن لوحة سيارة مرقمة بالرقم “111،999” تم عرضها للبيع بسعر 3 ملايين و500 ألف في السعودية .



وأشار الشخص الذي يحمل اللوحة إلى أنها الأقوى، وذلك خلال الفيديو الذي قام بتصويره. وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعضهم إلى أن سعر اللوحة مرتفع جداً.

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