السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

143 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هل يدخل الاقتصاد الأميركي في الركود ؟ الخزانة الأميركية تجيب

اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتحليق متواصل للطيران الحربي

البرلمان الألماني يقر قانونا جديدا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة

الإفتاء توضح حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح

اقتصاديون : 7 دول تستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات الأردنية

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي بسعير

وفاة واصابة بحادث تصادم على طريق جمرك الرمثا - صور

كوريا الشمالية تتوعد بالرد على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ 21 في سجون الاحتلال

السبت، 24-06-2023 11:16 ص

شاهد شخص يستعرض لوحة سيارة بسعر لا يصدق في السعودية

download-4-17-768x701


الوكيل الإخباري - زعم شخص وثق مقطع فيديو داخل معرض للسيارات أن لوحة سيارة مرقمة بالرقم “111،999” تم عرضها للبيع بسعر 3 ملايين و500 ألف في السعودية .

وأشار الشخص الذي يحمل اللوحة إلى أنها الأقوى، وذلك خلال الفيديو الذي قام بتصويره. وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعضهم إلى أن سعر اللوحة مرتفع جداً.

اضافة اعلان

 

 

 

اشراق 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_6_22_17_46_35_835

أول فيديو لمحاكاة بشأن ما حصل للغواصة المفقودة وانفجارها من قوة الضغط

download-11-2-768x470

شاهد شاب يفاجئ شخص نائم داخل قطار ويعتدي عليه بالضرب في احدى الدول

860

العثور على رفات عمال منجم بعد 13 عاما في نيوزلندا

الشرطة-الألمانية-شريط-تحذير100-730x438

ألمانيا..استدعاء قوات خاصة بسبب قنبلة وهمية في سوبر ماركت

image

عامل توصيل البيتزا 'طائر' ببدلة نفاثة في بريطانيا

ه

دولة تحذر مواطنيها من موجة حر مميتة

أخبار متعلقة
4779

حادثة مروعة تهز السعودية..أسد يفترس صاحبه أثناء تدريبه -فيديو

88

فيديو مروع لسقوط سيارة من على جسر في الرياض

لفلفلفلفل

مشهد يحبس الأنفاس لـ عامل دهسته سيارة ونجا من موت محقق في السعودية

download-8-3-768x549

مواطنون يسبحون ويلهون في مياه أحد الأودية بعد هطول الأمطار في السعودية - فيديو

6e5af2c7-99d2-4fad-9514-90a10e0a4468-768x432

استعراض نادر لطواف الوداع خلال موسم الحج قبل 50 عاما

حطحححطحطحط

تبناها رضيعة.. فيديو لمسن سعودي بحفل تخرج ابنته يخطف القلوب