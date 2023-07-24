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الإثنين، 24-07-2023 11:47 ص

شاهد كرة لهب عملاقة تضيء سماء الولايات المتحدة وتثير الرعب

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الوكيل الإخباري - أضاءت كرة نار ضخمة سماء عدة ولايات أميركية في جنوب الولايات المتحدة، ورغم أن الأمر كان مجرد نيزك إلا أن البعض خشي أن يكون مقدمة لنهاية العالم.

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وورد أكثر من 50 تقريرا عن مشاهدة كرة لهب عملاقة في سماء ولايات: تكساس ألاباما وجورجيا وميسيسيبي ولويزيانا وفلوريدا.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الجسم الساطع وهو يسقط على الأرض مثل كرة النار، فجر يوم الجمعة الماضية.


وذكر شاهد عيان في مدينة غولفبورت بولاية ميسيسبي أن النيزك كان مدهشا وكبيرا للغاية.


وأضاف شهود آخرون بأن النيزك الذي شاهدوه كان أكبر وأكثر سطوعا من أي شيء شاهدوه في السابق.


أما في نيو أورلينز بولاية لويزيانا، فقال شاهد عيان إن ضخامة ما شاهده جعلته يستعد لحدث كارثي، مضيفا أنه كان يقود سيارته عندما رأى النيزك.


وتراءى له أنه أمام "سحابة فطر" أو "أرمجدون" (المصطلح الذي يشير إلى الدمار الهائل ونهاية العالم).

 

 

 

 

شفق

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