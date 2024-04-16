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الثلاثاء، 16-04-2024 11:16 ص

شاهد كلب يهاجم مسن أثناء تجوله مع صاحبه في الكويت

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر هجوم كلب على رجل مسن بمنطقة سكنية في الكويت، ما أثار موجة من الغضب والاستياء.

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ويظهر الفيديو الرجل وهو يمسك الكلب بيده ويتجول به وسط منطقة سكنية، ولحظة مرور رجل مسن بجواره، هجم الكلب عليه بشكل مفاجئ، مما تسبب في إخافة المسن وسقوطه أرضًا.


وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تعرض الرجل المسن لإصابة وجرح غائر في الرأس إثر سقوطه بعد هجوم الكلب عليه.


وأثار هذا الحادث موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المستخدمين بمحاسبة صاحب الكلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الناس.

 

 

مزمز 

 

 




 

 


 

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