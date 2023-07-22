شاهد لحظة نجاة أشخاص بأعجوبة من الدهس في احدى الدول

الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يظهر لحظة نجاة ثلاثة أشخاص من الدهس بأعجوبة من قبل سيارة مسرعة.



يظهر الفيديو الذي حصد تفاعل واسع شخصين يجلسان أمام محل تجاري، وفجأة يظهر شخص آخر يركض أمام سيارة مسرعة. وبينما يهرع الشخصين الآخرين للابتعاد، تمكن الثلاثة من النجاة من الدهس تحت عجلات السيارة.

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المصري اليوم