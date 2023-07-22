السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

مكافحة المخدرات تنفّذ مداهمات لتجّار المخدرات ومروجيها - صور

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

السبت، 22-07-2023 12:33 م

شاهد لحظة نجاة أشخاص بأعجوبة من الدهس في احدى الدول

025-768x487


الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يظهر لحظة نجاة ثلاثة أشخاص من الدهس بأعجوبة من قبل سيارة مسرعة.

يظهر الفيديو الذي حصد تفاعل واسع شخصين يجلسان أمام محل تجاري، وفجأة يظهر شخص آخر يركض أمام سيارة مسرعة. وبينما يهرع الشخصين الآخرين للابتعاد، تمكن الثلاثة من النجاة من الدهس تحت عجلات السيارة.

اضافة اعلان

 

 

المصري اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
268509

قواعد لازمة من خبيرة الإتيكيت لاحترام خصوصية الآخرين

261860

استخدامات لم تخطر على بالك لحبوب القهوة المطحونة في المنزل

64bbaa114236044ce240a9ef

سيدة تستأجر قاتلا محترفا للتخلص من طفلها في أمريكا

64b7f1f742360427797738f7

شاهد بايدن يعجز عن مغادرة خشبة المسرح بمفرده

128917-كسوة-الكعبة

كسوة الكعبة.. تاريخ صناعتها وسر اللون الأسود - صور

download

بالفيديو...إنقاذ طفل صيني حاصرته النيران في منزله

أخبار متعلقة
بقبقبقبقب

تاه 33 يوماً بالمحيط وظنت عائلته انه توفى.. نجاة أمريكي من أنياب قرش - فيديو