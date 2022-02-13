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الأحد، 13-02-2022 09:37 ص

شاهد لحظة وصول الطفل السوري فواز قطيفان لأهله

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الوكيل الإخباري - نشر نشطاء سوريون مساء أمس السبت مقاطع فيديو على "فيسبوك" لحظة وصول الطفل المحرر فواز قطيفان واستقبال أهله له.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الداخلية السورية مساء السبت صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره.

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وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي خطفوه قبل 3 أشهر في بلدة إبطع.


وظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب بهدف الضغط على عائلته لدفع الفدية.


يذكر أن مجهولين اختطفوا الطفل فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة إبطع بريف درعا وطلبوا فدية قدرها 500 مليون ليرة (140 ألف دولار).

 

 

 

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