شاهد لقطات غير مسبوقة ترصد سلوكا 'ذكيا' للدلافين في أستراليا

الوكيل الإخباري - التقطت كاميرات تحت الماء سلوكا فريدا للدلافين قبالة ساحل غرب أستراليا، فيما يعتقد العلماء أنه الأول من نوعه في العالم.

اضافة اعلان

لعقود من الزمن، ظلت الدلافين قارورية الأنف (Tursiops truncatus) والسرطانات (السلطعون) في منطقة بنبري، على بعد حوالي 160 كيلومترا جنوب بيرث، تخوض معركة سباق على الطُعم.

وعندما يتم إسقاط وعاء الطُعم في خليج كومبانا، تنقض الدلافين لاصطياد الأسماك النافقة قبل غيرها.



وعندما سمع رودني بيترسون، الناشط في مجال الحفاظ على الحياة البرية، بالمشكلة، أعرب عن خشيته على سلامة الدلافين، نظرا لمخاطر التشابك بالشباك.



وتحدث بيترسون مع مركز Dolphin Discovery في بنبري - وهي منظمة غير ربحية تمول مشاريع التعليم والبحث والسياحة البيئية - حول إمكانية تصوير الحدث أثناء القتال.

والتقطت الكاميرا الدلافين وهي تستخدم خطمها الطويل وفكينها وأسنانها لسحب الطُعم من الشباك.



وحتى عندما تم تثبيت الطُعم أسفل الشبكة أو عند وضعه في صناديق، لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تبدأ الدلافين في قلب الأفخاخ أو فتح الصناديق المغلقة.



ومن المعروف أن الدلافين في جميع أنحاء العالم تسرق الأسماك والطُعم من سفن الصيد.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

