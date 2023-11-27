الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الخارجية: بالرغم من إغلاق معبر رفح.. جهود إجلاء الأردنيين من غزة مستمرة

ما قصة النصب التذكاري الذي ظهر بمقطع إطلاق سراح الدفعة الثالثة من أسرى القسام ؟

الهدنة في غزة تدخل يومها الأخير ومساعٍ دولية لتمديدها

بوريل: حماس فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها

شاهد بالفيديو: "عاصفة ثلجية سوداء" تضرب موسكو وتؤدي إلى تأجيل رحلات الطيران

التعامل مع 86 حادث إنقاذ في الأردن خلال 24 ساعة

التحاق 12401 طالباً وافداً جديداً في الجامعات الأردنية

حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى ترتيب أولويات الشراء في فصل الشتاء

قوات الاحتلال اعتقلت خلال 26 ساعة 60 فلسطينيا في الضفة بينهم أسرى سابقون

بيان من الضمان الاجتماعي حول رواتب تقاعد الاعتلال

عاجل

الصفدي: اسرائيل قوضت حل الدولتين ولم تُنفذ الاتفاقيات الموقعة

الإثنين، 27-11-2023 10:40 ص

شاهد لقطات غير مسبوقة ترصد سلوكا 'ذكيا' للدلافين في أستراليا

Doc-P-1134779-638366727871693070


الوكيل الإخباري - التقطت كاميرات تحت الماء سلوكا فريدا للدلافين قبالة ساحل غرب أستراليا، فيما يعتقد العلماء أنه الأول من نوعه في العالم.

اضافة اعلان

 

لعقود من الزمن، ظلت الدلافين قارورية الأنف (Tursiops truncatus) والسرطانات (السلطعون) في منطقة بنبري، على بعد حوالي 160 كيلومترا جنوب بيرث، تخوض معركة سباق على الطُعم.

 

وعندما يتم إسقاط وعاء الطُعم في خليج كومبانا، تنقض الدلافين لاصطياد الأسماك النافقة قبل غيرها.

وعندما سمع رودني بيترسون، الناشط في مجال الحفاظ على الحياة البرية، بالمشكلة، أعرب عن خشيته على سلامة الدلافين، نظرا لمخاطر التشابك بالشباك.

وتحدث بيترسون مع مركز Dolphin Discovery في بنبري - وهي منظمة غير ربحية تمول مشاريع التعليم والبحث والسياحة البيئية - حول إمكانية تصوير الحدث أثناء القتال.

 

والتقطت الكاميرا الدلافين وهي تستخدم خطمها الطويل وفكينها وأسنانها لسحب الطُعم من الشباك.

وحتى عندما تم تثبيت الطُعم أسفل الشبكة أو عند وضعه في صناديق، لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تبدأ الدلافين في قلب الأفخاخ أو فتح الصناديق المغلقة.

ومن المعروف أن الدلافين في جميع أنحاء العالم تسرق الأسماك والطُعم من سفن الصيد.

 

 

 

 روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غغغغغغ

افتتاح أطول ناطحة سحاب بإرتفاع 330 مترا في طوكيو

78930-GettyImages-169117081

كم تحتاج من المال لتكون سعيداً؟

بماذا-تشتهر-فرنسا-أهم-وأحدث-المعلومات

كيف أصبحت اللهجة العربية الأكثر انتشارا في فرنسا؟

Doc-P-1133861-638364109424021911

السجن عشرات السنوات لأمريكية حامل قتلت 3 أشخاص بسيارتها

432675_55_1700758150

صدمة للأطباء.. العثور على ذبابة حية في أمعاء رجل أمريكي - صورة

رجل-سمين_0

لم يغادر سريره منذ 5 سنوات.. وفاة أسمن رجل بالعالم - صور