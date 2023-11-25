شاهد لقطات فضائية تظهر جسما يصطدم بالمشتري وينفجر

الوكيل الإخباري - يعد المشتري بمثابة "مكنسة كهربائية كونية"، حيث يستطيع سحب العديد من الأجسام إلى مداره، على الرغم من أنه يمكنه قذف بعضها إلى جوار الأرض أيضا.



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واكتشف علماء الفلك كويكبات أو مذنبات كبيرة وصغيرة تؤثر على الغلاف الجوي لكوكب المشتري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جسم يبلغ عرضه بضع عشرات من الأمتار انفجر في سحب العملاق الغازي في اب الماضي.





There was another impact on Jupiter last night! The bright flash is a bolide - a shooting star in the atmosphere of Jupiter. Too small to leave an impact site like we saw in 1994 and 2009. https://t.co/8JRPBqA0gm November 16, 2023

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