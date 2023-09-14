شاهد موظفان في مطار ميامي الأمريكي يسرقان أمتعة المسافرين

الوكيل الإخباري - رُصِدَ موظفان في مطار ميامي الدولي بأمريكا وهما يقومان بسرقة أمتعة الركاب أثناء عملية التفتيش، وتظهر لقطات الفيديو شخصين هما لاباريوس ويليامز البالغ من العمر 33 عاما وجوزوي جونزاليس البالغ من العمر 20 عاما وهما يعملان معا في تنفيذ عمليات سرقة للنقود من حقائب الركاب عند نقطة التفتيش الأمنية .



ويُظهر الفيديو غونزاليس وهو يمسك بشيء ما في يده أثناء إخراجه من سلة المهملات، ثم يضع الشيء الذي احتجزه في جيبه بسرعة.

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ويقوم الموظفان بفتح جيوب الحقائب وسحب محتوياتها نحو زاوية سلة المهملات وسرقتها. تم القبض على المشتبه بهما وتم تقديم مقطع الفيديو كدليل لمكتب المدعي العام في مقاطعة ميامي ديد.

المرصد