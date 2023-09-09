جريمة بوضح النهار في الكويت سلب واعتداء على الوافدين - فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سلب أموال أحد الأشخاص في وضح النهار، بأحد المناطق في الكويت.

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وأظهر مقطع الفيديو نزول شخص من سيارة في وسط الشارع وقام بالاعتداء على آخر، وسلب متعلقاته.



ووجهت عدة لكمات للشخص المستهدف سرقته من السارق، الذي انضم له شخص آخر كان يقود السيارة.



وقالت مصورة مقطع الفيديو: “هذا الحين على مدار ساعتين، يمشي يصيد الوافدين ويطقهم ويأخذ فلوسهم”.

شفق