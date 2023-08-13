شاهد نشوب حريق في عمارة سكنية بالسعودية

الوكيل الإخباري - اندلع حريق في إحدى العمارات السكنية في حي النرجس بالرياض، مساء يوم السبت، دون وقوع أي إصابات.



وأوضحت مديرية الدفاع المدني بالرياض أن الحريق اندلع في أحد الطوابق العليا من المبنى، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي إصابات. وأشارت المديرية إلى أن الحريق تسبب في احتراق بعض الممتلكات، وجارٍ التحقيق في أسبابه.

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وأكدت المديرية على أهمية التأكد من إغلاق جميع مصادر الاشتعال عند مغادرة المنزل، وعدم ترك الأطفال وحدهم في المنزل، والحرص على سلامة الممتلكات.

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