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الخميس، 29-12-2022 10:36 ص

شرطي أمريكي يسحب امرأة على الأرض أثناء حجزها في سجن بفلوريدا - فيديو

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الوكيل الإخباري - صدر أمر بفصل ضابط شرطة في فلوريدا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يسحب امرأة على الأرض في السجن.

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حيث أعلنت إدارة شرطة تامبا يوم الثلاثاء أن ضابط جريجوري ديمون فُصل بعد أن وجد تحقيق أنه “انتهك سياسات متعددة” أثناء حجزه لنزيلة في سجن Orient Road في تامبا.

 

ووفقًا لبيان صحفي، تم استدعاء ديمون إلى مركز تامبا لصحة الأسرة في 17 نوفمبر بناءً على تقرير يفيد بأن شخصًا ما كان نائمًا خارج العقار ويرفض المغادرة، وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على امرأة بالغة واعتقلوها.


وبعد وصول ديمون والمشتبه بها إلى السجن، زُعم أن المرأة رفضت الخروج من السيارة وبدأت بالصراخ على الضابط، لذلك قام ديمون بسحبها من ذراعها إلى مدخل باب السجن.


وذكر البيان الصحفي: “فشل ديمون في اتباع الإجراءات المعمول بها خلال الحادث الذي وقع في 17 نوفمبر”.


وأضاف البيان الصحفي أن قرار طرد دامون جاء بعد أن عجز عن تقديم “أسباب واضحة” لتصرفه خلال مقابلة مع المحققين.

 

 

 

 

المرصد

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