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الأربعاء، 14-12-2022 03:11 م

الشرطة الإسبانية تعتدي على مشجعات مغربيات.. والسلطات تتحرك - فيديو

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الوكيل الإخباري - فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقا بعد تداول فيديو لاعتداء الشرطة على سيدات يحملن الأعلام المغربية بمدينة سبتة، احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف نهائي كأس العالم.

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وأثار الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، غضبا واسعا، حيث وثق لحظة تعرض سيدات قيل إنهن مغربيات، لتعنيف من طرف عناصر الشرطة بمدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية بشمال المغرب.

 

 

 

في المقابل، أعلنت السلطات المحلية بمدينة سبتة، الاثنين، عن فتح بحث قضائي، مع حوالي 60 عنصرا أمنيا تابعا لشرطة مكافحة الشغب بالمدينة، وذلك على خلفية استخدامهم العنف غير المبرر، حسب ما نقلته صحف محلية.

وكان المحامي مراد العجوطي أكد أنه تقدم بشكوى لدى تيريزا بيراماتو مارتين، المدعية العامة الإسبانية، تخص الاعتداء الذي تعرضت له 3 مغربيات مزدوجات الجنسية، برفقة قاصر، خلال احتفالهن بتأهل المنتخب المغربي، حيث تعرضن لمعاملة لا إنسانية.

 

 

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