صورة اثارت الجدل .. رجل يحرق نفسه أمام معلم سياحي في تركيا

الوكيل الإخباري-أثار إشعال رجل النيران في نفسه في منطقة جذب سياحي في العاصمة التركية، إسطنبول، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: «هل الصور المنتشرة حقيقة أم خدعة؟».

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ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية عن وسائل إعلام تركية أن ما فعله الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، من إشعال للنيران في نفسه أمام حشود مذعورة حقيقي، لكن لم يعرف السبب وراء ذلك حتى الآن.

وبعد فترة من رؤية الناس للرجل يحترق أمامهم مثل «كرة نارية» بعد ظهر أمس، الثلاثاء، أمام برج جالاتا التاريخي (غلطة) في منطقة بيوجلو بالمدينة، جلبوا «طفايات حريق» لإنقاذه حتى أتت قوات الشرطة والمسعفون ونقلوه إلى المستشفى.



ويُزعم أن الرجل المحترق، والذي لا تعرف مدى خطورة إصابته حتى الآن، شوهد وهو يتجول حاملا منجلا وبنزينا في يده لفترة طويلة قبل حدوث الواقعة.



وغرد شخص على “تويتر” عن مشاهدته للواقعة، قائلاً: «شخص أحرق نفسه أمام برج غلطة بسبب ما مر به، وأثناء ذلك كان هناك أطفال يشربون عصير الليمون في المقهى ثم قاموا والتقطوا صور سيلفي معه، كما كان هناك الكثير من الناس وأصحاب المتاجر، ولم يكن هناك من يوقف أو يمنع يأس الشخص قبل الحدث».



في السياق ذاته، ذكرت صحيفة «الديلي ستار» أنه لم يتحرك أحد من الكبار أو الصغار الذين شاهدوا الرجل إلا في نهاية المطاف عندما وقع على الأرض إثر حرقه لنفسه بطفايات حريق لإخماد النيران.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد نشر المقطع على الإنترنت، أعرب المعلقون عن عدم تصديقهم لرد فعل المارة، حيث تكهن أحدهم بأنه لا بد أنهم اعتقدوا أن الحادث الصادم كان «مجرد عرض»، بينما تساءل آخر عن سبب السماح للأطفال بمشاهدة الرجل وهو يحترق، بل والتقاط الصور معه.









صدى البلد

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