الجمعة 26-08-2022
الوكيل الاخباري

الصحة: 36 ممرضاً لكل 10 آلاف أردني

تحذيرات من صفحات وهمية تدعي تقديم قروض في الأردن

بلدية إربد تنفذ حملة للنظافة الشاملة بمخيم الشهيد عزمي المفتي

سقوط حجر بناء على عامل وافد بالعقبة

أسبوع دامٍ في الأردن .. جرائم وحوادث هزت الراي العام

الكهرباء الوطنية ترفع جاهزيتها لمواجهة موجة الحر

سقط في بئر عمقها 46 متراً .. مأساة ريان تتكرر مرة ثانية في المغرب

الارصاد تكشف تفاصيل موجة الحر القادمة: الأطول لهذا الصيف

توضيح من الضمان حول موعد وتفاصيل زيادة الرواتب التقاعدية

الدفاع المدني : اخمدوا النيران خلال رحلات التنزه

الجمعة، 26-08-2022 08:04 م

صورة مؤثرة تضج المواقع لن تستطيع حبس دموعك

cf40acd684876f4ab9db2b3f129d5b13


الوكيل الاخباري - لم يتبادر الى ذهن الشاب التونسي حسين كمال زرور عندما التقط صورة عفوية تجمعه بوالده، ونشرها على الفيسبوك أنها ستنتشر بشكل سريع على جميع مواقع التواصل في العالم العربي.اضافة اعلان


وكان الشاب التونسي حسين قد نشر عبر حسابه في فيسبوك صورتين، الأولى ظهر فيها عندما كان طفلا، ووالده يحمله في وسط البحر، والصورة الثانية ظهر فيها عندما أصبح شابا وهو يحمل والده في ذات المكان وسط البحر، والفرق بين الصورتين 29 عاما.
ولفتت هذه الصورة أنظار رواد مواقع التواصل لما تحمله من معاني الرحمة والبر والانسانية، وانتشرت بشكل متسارع عبر حسابات النشطاء مرفقينها مع تعليق مقتبس من آية كريمة في سورة الاسراء: "وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا".

وروى الشاب تفاصيل علاقته بوالده القائمة على الصداقة، وزاد هذا الارتباط بعد وفاة والدته منذ 6 سنوات، لذا يرى من واجبه رعاية والده والإحسان إليه كما كان يفعل معه عندما كان صغيرا، وخاصة أن الأب فقد بصره قبل 3 سنوات بعد أن باءت الجهود الطبية بالفشل بسبب ظهور ماء بعينيه، ولم تأتي العمليات الجراحية التي خضع لها بنتيجة.

أما قصة الصور التي لاقت تفاعلا كبيرا في العالم العربي، قال حسين إنه عاد قبل أشهر إلى مسقط رأسه في ولاية نابل، والشوق يملأه لرؤية والده كمال زرور، وقضاء الوقت معه، لذا حرص على اصطحاب والده إلى بعض الأماكن من بينها منطقة الحمامات الساحلية، التي كان يأخذه والده إليها عندما كان طفلا.

وهناك نزل الشاب مع والده إلى مياه المتوسط، وفيها تحدى الابن أباه بأن يحمله كما كان يفعل معه عندما كان طفلا، وبعد أن حمله، وثق صديق حسين الذين كان يرافقهما، هذه اللحظة بكاميرا هاتفه المحمول.

وبعد أن شاهد الشاب الثلاثيني الصورة، تذكر أنه يمتلك صورة قديمة كان والده يحمله في نفس المكان، وبعد أن عثر عليها جمع بينهما في لقطة واحدة، ونشرها عبر حسابه في فيسبوك، ليتفاجأ بعدها بإنتشار الصورة على نطاق واسع، كما كان لردود الفعل تأثير ايجابي على الأب أيضا وخاصة مع دعوات الناس له بالشفاء، حتى نزلت دموعه من شدة الفرح.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (5)

3 ثوان قد تبطل حكم الإعدام.. محامي قاتل نيرة أشرف يكشف ثغرة

image (4)

طفلة تستيقظ في جنازتها بعد إعلان وفاتها ثم تموت في المستشفى بالمكسيك

image (2)

بحادث غريب.. إنقاذ امرأة علقت ثلاثة أيام داخل الحمّام في بانكوك

image

بـ 60 طعنة.. مسن يلقى مصرعه على يد خطيب ابنته في مصر

image (1)

سقط في بئر عمقها 46 متراً .. مأساة ريان تتكرر مرة ثانية في المغرب

4414293

تفاصيل تدهور الحالة النفسية والصحية لقاتل نيرة أشرف