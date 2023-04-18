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الثلاثاء، 18-04-2023 07:33 ص

صورة مذهلة من الفضاء.. انفجار متوهج نتج عن اصطدام مجرتين

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الوكيل الاخباري - التقط التلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة لانفجار متوهج، نتج عن اصطدام مجرتين في طور الاندماج على بعد نحو 250 مليون سنة من الأرض.

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ونشر موقع التلسكوب التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) الصورة، الإثنين، ويبدو فيها وهجا باللون الأحمر بإضاءة تعادل أكثر من تريليون شمس.
والانفجار يأتي ضمن اندماج مجرتين يعرف باسم "أرب 220"، علما أن المجرتين بدأتا الاصطدام منذ حوالي 700 مليون سنة، وفق تقديرات العلماء.


كما تكشف صورة التلسكوب جيمس ويب الجديدة أيضا عن "ذيول"، أو مادة تتدفق بعيدا عن المجرتين باللون الأزرق.


وفي الوقت نفسه، يمكن رؤية تيارات وخيوط برتقالية مائلة إلى الحمرة، من المواد العضوية الناتجة عن اندماج المجرتين.


ويعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي المرصد الأهم لعلوم الفضاء في العالم حاليا، ويأمل العلماء أن يحل ألغازا في نظامنا الشمسي، ويكشف الكثير عن عوالم بعيدة حول النجوم الأخرى.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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