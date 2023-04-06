سبب ارتفاع الحرارة المفاجئ.. بقعة شمسية ضخمة تواجه الأرض

الوكيل الإخباري - يواجه الأرض خطر جديد من الشمس، إذ إزداد حجم البقعة الشمسية الجديدة AR3270 واصبحت بقعة عملاقة ذات نواتين أكبر من الأرض ومجال مغناطيسي غير مستقر.

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بقع شمسية

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، هناك فرصة لحدوث توهجات ما بين متوسطة وقوية ذات تأثير جيو مغناطيسي لأن البقعة الشمسية واجهت الأرض أمس الأربعاء.



كسوف الشمس و7 اقترانات.. ظواهر فلكية تحدث خلال شهر أبريل

يتفق السلوك الحالي للشمس مع النشاط المتوقع للدورة الشمسية الخامسة والعشرون وإذا استمرت على نفس الوتيرة الحالية ، يمكن أن تصل الى ذروتها في وقت مبكر من عام 2024.



البقع الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمسي الذي يسمى "الفوتوسفير " أو كرة الضوء" وتظهر البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.



خطورة البقع الشمسية على الأرض

وتتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي حيث يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنه بما حولها.



معظم البقع الشمسية تمتلك إثنين من الأقطاب أحدهما (موجب) شمالي والأخر (سالب) جنوبي ، والبقعة الموجودة الآن تمتلك مزيج من الأقطاب المغناطيسية وذلك يجعلها متفجرة .



يمكن لكل شخص يمتلك تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس أو تلسكوب شمسي مراقبة تلك البقع خلال الساعات والأيام المقبلة.

صدى البلد