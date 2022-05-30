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الإثنين، 30-05-2022 10:09 ص

صور .. بيع ملكة جمال الحمام بسعر باهظ في السعودية

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الوكيل الإخباري-في كل سنة ينظم نادي حمام الجاكوبين السعودي مسابقة لاختيار ملكة جمال الحمام في المعرض السنوي لطيور الزينة في السعودية وذلك بحضور عدد كبير من عشاق هذا النوع من الطيور من الخليج العربي وأوروبا وأفريقيا وأميركا.

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تم التحكيم من قبل الحكم الأسترالي المخضرم بيتر سميث، والذي شارك في عدة معارض عالمية في أميركا وأوروبا والخليج العربي.


تم تقسيم الفئات وفقاً للون والعُمر قبل أن تحسم البطولة لصالح الحمامة الفائزة والتي ارتفع سعرها عشرة أضعاف بعد فوزها وتم شراؤها بسعر 55 ألفًا ريال سعودي، أي حوالى 14 ألف و600 دولار أميركي.


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