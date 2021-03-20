السبت 20-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لجنة الاوبئة تعلق على مطالب تحويل مدارس اردنية الى مستشفيات

الصحة البريطانية: نصف البالغين تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

صحة الطفيلة: حالات نشطة لانتشار فيروس كورونا

شخص يحدث جلبة في شارع الجامعة الأردنية

التعليم العالي يقر نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

أسماءهامة لمنصب وزير الصحة قيد الدراسة

السفير التونسي: علاقاتنا مع الأردن انموذج يحتذى به

الأزرق: توفر خدمة الترخيص المتنقل في اليومين المقبلين

نقابة الأطباء تلغي العقود الفردية بين الأطباء وشركات التأمين

مصادر لـ الوكيل : لم يصل مكتب وزير الصحة اي استقالة حتى الآن

السبت، 20-03-2021 01:24 م

صور فضائية لمنطقة سيبيريا الروسية تحير الخبراء الأمريكيين

299


الوكيل الاخباري - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على موقعها الإلكتروني صورا للجزء المتجمد الشمالي من منطقة سيبيريا.

اضافة اعلان

وأشار موقع وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن الصور تم التقطها من خلال القمر الصناعي "لاندسات 8"، حيث أظهرت نهر مارخا الذي تصطف ضفافه بخطوط وأنماط غريبة متقطعة ومموجة.

وأثارت هذه الصور انتباه الخبراء في "ناسا" التي احتوت على تضاريس غريبة على جانبي المرخا واعتبروا ذلك نمط غير عادي على سطح الأرض.

 


ورفع الباحثون جميع صور المنطقة منذ عام 2013 وتوصلوا إلى فكرة مفادها أن الأنماط تتغير قليلاً مع الفصول، حيث تصبح أكثر تباينا في فصل الشتاء.


كما قالت إحدى التفسيرات المحتملة لهذه الظاهرة هو التربة الصقيعية الموجودة في هضبة سيبيريا الوسطى، حيث يتدفق نهر مارخا، ويصل سمك طبقة التربة الصقيعية إلى 1500 متر في فصل الصيف، وتذوب مناطقها الصغيرة لفترة وجيزة ثم تتجمد مرة أخرى وتشكل نقوش متموجة على السطح.

 



واعتبر الخبراء أن هذه الأشكال الموجودة على ضفاف نهر المرخا تعود إلى الاضطراب التبريد (الذوبان والتجميد الدوري) ومن خلالها تختلط طبقات التربة المختلفة.


وفي السياق نفسه، عبر الخبراء الروس عن وجهة نظر مختلفة حيث علق دكتور في العلوم الجيولوجية والمعدنية والتابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أليكسي إيفانوف، أن الفرضيات المنشورة على موقع ناسا الإلكتروني لا تبدو معقولة بالنسبة له.


وقال إيفانوف بهذا الصدد: "يتحدث الباحثون الأمريكيون عن التربة الصقيعية. بالطبع، إنها موجودة لكنها لا تتعلق بها على الإطلاق. في هذا الجزء من سيبيريا ، منذ 250 مليون سنة، غالبًا ما اندلعت ما يسمى ببراكين الدرع".


وأضاف قائلا: "انتشرت الحمم البركانية بعيدًا جدًا مع مرور الوقت بسبب العوامل الجوية، حيث شكل مثل هذا الارتياح المتدرج في الجيولوجيا ويطلق عليه الفخاخ - من الكلمة السويدية التي تعني الدرج".

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
PC240042

سم قاتل.. احذر تناول لحم السلحفاة البحرية خلال مارس ونوفمبر

Riyadh-Saudi-Arabia_172519e7065_large

فيديو لص الرياض يثير غضب السعوديين

ocean-ecosystem-full-width

مخلوق لا يشبه أحدا .. اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل - صور وفيديو

1000x-1

ثوران بركان قرب عاصمة أيسلندا بعد وقوع 40 ألف زلزال - فيديو

Taking-a-selfie

مرض عقلي بسبب سيلفي .. 20 سؤالا تكشف إن كنت تعاني من 'سيلفيتيس'

mars-1-ht-er-210218_1613681431089_hpMain_16x9_992

العلماء يحلون لغز اختفاء الماء على سطح المريخ

أخبار متعلقة
mars-1-ht-er-210218_1613681431089_hpMain_16x9_992

العلماء يحلون لغز اختفاء الماء على سطح المريخ

EwDoDmKXAAIECXD

بحيرة تركية قد تحمل أدلة على وجود حياة على المريخ

Super-Earth-Exoplanet-Illustration

ناسا تكشف اقتراب كويكب بعرض 680 مترا من الأرض

c45b8a79-a883-45d3-ad00-0f2e4483df53-VPC_LIFE_ON_VENUS_GETTY_WIDE

ناسا تلتقط صورة مذهلة لكوكب الزهرة تتضمن ملاحظة مدهشة

download

مقطع فيديو لـ 'ناسا' يثير لغطا بعد تداوله على نطاق واسع.. شاهد

skynews-mars-nasa-planet-red_4546119

شاهد صورة جديدة رائعة ومحيّرة للعقل وصلت من المريخ