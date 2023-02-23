صور من سماء اللاذقية تشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - إجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صورتان ادعى ناشروهما أنهما تظهران برقاً في سماء اللاذقية إثر الزلزال الذي ضرب مساء يوم الاثنين ، تركيا وأدى إلى وقوع إصابات في سوريا .



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ويظهر في الصورة الأولى برق يضيء السماء بلون أزرق، وفي الثانية برق في أفق مدينة ليلاً. وجاء في التعليق المرافق: "ظاهرة البرق الزلزالي مترافقة مع صوت صراخ الأرض رُصدت في اللاذقية لحظة وقوع الزلزال"، وفق فرانس برس. إلا أن الصورتين المتداولتين لا علاقة لهما بالهزة.

وعند البحث عن الصورة الأولى نجد أنها من فيديو نشر على وسائل التواصل وفي مواقع إخبارية عام 2021 بالتزامن مع زلزال ضرب المكسيك في تلك السنة.



أما البحث عن الصورة الثانية فيظهر أنها منشورة في مواقع إخبارية عدة ضمن أخبار عن زلزال آخر ضرب المكسيك لكن سنة 2017.





لبنان 24