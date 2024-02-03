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السبت، 03-02-2024 09:43 ص

صيادون يرصدون سحبا نادرة في فلوريدا - فيديو

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الوكيل الإخباري - ظن صيادون قبالة جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية أنهم يرون المراحل الأولى من غزو كائنات فضائية للأرض، بسبب سحب نادرة شاهدوها.

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وشارك جوش جورجينسن من "BlacktipH Fishing"، وهي إحدى قنوات الصيد الأكثر شهرة على "يوتيوب"، فيديو يظهر سحبا غريبة مع فراغات دائرية في السماء.


وأشار أحد المتابعين للقناة إلى أنها سحب نادرة تعرف باسم سحب ثقوب السقوط، تتكون عندما يتبخر الماء شديد البرودة ويترك فجوة دائرية كبيرة خلفه


ولكي يتشكل الثقب، يجب أن تكون القطرات الموجودة في طبقة السحابة باردة  للغاية، وهذا يعني أنها في درجة حرارة أقل من الصفر، لكنها لم تتجمد بعد. 

 

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