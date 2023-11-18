طابع عمره مئات السنين يباع بالملايين في أمريكا- فيديو

الوكيل الإخباري - بات طابع بريد أمريكي هو صاحب الرقم القياسي لأغلى طابع بريد يتم بيعه، بقيمة مليوني دولار.





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بيع طابع "جيني مقلوب" الشهير في مزاد لرجل يبلغ من العمر 76 عامًا.



ويعود تاريخ الطابع إلى عام 1918، وكان سعره 24 سنتًا فقط، ولم يطبع منه سوى 100 نسخة فقط في ذلك الوقت.



يحتوي الطابع على صورة طائرة "Curtis JN-4" طُبعت بشكل مقلوب بالخطأ، لذا بيع فقط 100 نسخة منها للجمهور فقط، لكنها مرغوبة من جانب جامعي الطوابع في العالم.

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