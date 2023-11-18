السبت 18-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الصحة في غزة: 32 شهيدا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية

الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفارة التشيكية

السيسي يجدد رفضه تهجير الفلسطينيين

أردوغان: لتُفرِج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين حتى تفرج حماس عن الأسرى لديها

حماس تتوعد إسرائيل بعد مجزرة الفاخورة

الخارجية الفلسطينية: مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل لإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين

القسام تستهدف موقعين وتحشدات لجيش الاحتلال

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات لبنانية متاخمة للشريط الحدودي

توقف تلفريك عجلون الأحد والاثنين بسبب الظروف الجوية

صحفي فلسطيني : نحو 200 شهيد بمجزرة مدرسة الفاخورة

عاجل

القسام تستهدف موقعين وتحشدات لجيش الاحتلال

السبت، 18-11-2023 04:19 م

طابع عمره مئات السنين يباع بالملايين في أمريكا- فيديو

135-113648-stamp-hundreds-years-old-sells-millions_700x400


الوكيل الإخباري - بات طابع بريد أمريكي هو صاحب الرقم القياسي لأغلى طابع بريد يتم بيعه، بقيمة مليوني دولار.

اضافة اعلان

بيع طابع "جيني مقلوب" الشهير في مزاد لرجل يبلغ من العمر 76 عامًا.

ويعود تاريخ الطابع إلى عام 1918، وكان سعره 24 سنتًا فقط، ولم يطبع منه سوى 100 نسخة فقط في ذلك الوقت.


يحتوي الطابع على صورة طائرة "Curtis JN-4" طُبعت بشكل مقلوب بالخطأ، لذا بيع فقط 100 نسخة منها للجمهور فقط، لكنها مرغوبة من جانب جامعي الطوابع في العالم.

 

 

 

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1700294878-0

متى نرتدي الملابس الشتوية؟

2023_3_24_13_31_12_550

تلسكوب ناسا يكشف عن كوكب يمطر رمالا!

تعرف-على-أنواع-شباك-الصيد

شاهد ثعبان ضخم طوله متران داخل شباك صيد أسماك في السودان

_copyصاعقة_(3)

فيديو مروّع لامرأة... ضربتها صاعقة رعديّة وتُوفيت على الفور في كولومبيا

Screenshot 2023-11-18 083656

قبعة نابليون للبيع بمزاد في فرنسا.. وتوقعات بتحقيقها رقما كبيرا

1572515512_209_28023_825x510

في اليوم العالمي له.. 5 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة

أخبار متعلقة
Screenshot 2023-11-18 083656

قبعة نابليون للبيع بمزاد في فرنسا.. وتوقعات بتحقيقها رقما كبيرا

3ipj-16-730x438

لوحة 'امرأة الساعة' لبيكاسو تُباع بمبلغ قياسي في نيويورك - صورة

ICCE_First_Student_Wallkill_School_Bus

شاهد فيديو لـ سائق حافلة مدرسية يعتدي على تلميذ بالصفع والخنق في أمريكا