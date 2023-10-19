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الخميس، 19-10-2023 01:38 م

طفل يسقط من الطابق الثالث وينجو في لبنان - صورة

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الوكيل الإخباري - حادثة صادمة شغلت اللبنانيين خلال الأيام الماضية، بعد أن انتشر فيديو يقطع الأنفاس لسقوط طفل في مدينة عبرا شرق صيدا جنوب البلاد من على سطح المبنى الذي يقطنه.

في التفاصيل، بعدما نسيت العائلة مفتاح المنزل داخله، أنزل الوالد ابنه بواسطة حبل للوصول إلى شرفة البيت.

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إلا أنه قبل وصول الطفل انقطع به الحبل فسقط عن علو 3 طبقات، مستقراً على سيارة كانت متوقفة. 

فيما تم نقله إلى أحد مستشفيات صيدا للمعالجة، ووصفت حالته بشبه المستقرة.

في حين أثارت الحادثة موجة استياء عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب البعض بمحاكمة الأب بسبب تصرفه.

 


 

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