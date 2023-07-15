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السبت، 15-07-2023 09:26 ص

طوله 6 أمتار.. شاب يصطاد بيديه أكبر ثعبان بورمي في تاريخ فلوريدا الأمريكية - فيديو

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الوكيل الإخباري - عثر شاب في فلوريدا على ثعبان بورمي يبلغ طوله 5,79 أمتار، وهو بحسب جمعية في فلوريدا الأكبر يُرصد على الإطلاق في هذه الولاية الأميركية التي يُعتَبَر فيها هذا النوع من الأجناس الغازية.

وعُثر على الثعبان يوم الاثنين على بُعد 70 كيلومتراً غرب ميامي في محمية بيغ سيبرس الوطنية في إطار مهمة بعثة استكشافية تهدف إلى كبح انتشار هذه الثعابين الغازية التي تُعدّ من بين الأكبر في العالم.

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ونشر جايك واليري (22 عاماً) مقطع فيديو على شبكة "إنستغرام" الاجتماعية يظهر فيه صياد هاوٍ يجرّ الثعبان من ذيله إلى جانب الطريق، ثم ينجح في السيطرة عليه من خلال الإمساك برأسه بمساعدة رجل آخر.


ويبلغ وزن الثعبان 56,6 كيلوغراماً ونُقِلَ إلى منظمة "كونسرفنسي أوف ساوث وست فلوريدا" البيئية التي تُعنى بدراسة الثعابين البورمية.


وقال عالم الأحياء في المركز إيان إيسترلينغ في بيان "كان لدينا شعور بأن هذه الثعابين يمكن أن تكون بهذا الحجم وأصبح في حوزتنا الآن دليل على ذلك"، واصفاً هذا الحجم بأنه رقم قياسي.


 

البيان 

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