الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

62 ‎%‎ نسب إشغال فنادق خمس نجوم بعمان

إرادات ملكية بالسماح والانعام بحمل أوسمة

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية

إحالات الى التقاعد في التربية - اسماء

ولي العهد: أفكار الشباب ومهاراتهم مهمة في تطوير التكنولوجيا المالية

3009 أطنان خضار ترد للسوق المركزي

68.4% ارتفاع بالدخل السياحي في الأردن

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

التربية تعلن التقويم المدرسي للعام المقبل والدوام يبدأ بـ 20 آب

الخميس، 15-06-2023 04:32 م

ظنوا أنهما لعبتان بالصندوق.. ماذا فعلت هذه الأم الأمريكية برضيعيها؟ - صورة

160309113735_vietnam_twins_640x360_istock_nocredit


الوكيل الإخباري- في واقعة تقشعر لها الأبدان، تواجه أم أمريكية عقوبة السجن لمدة عام بتهمة الإهمال بعد أن ألقي القبض عليها أثناء تجولها بدراجة عبر شوارع ولاية إنديانا مع توأميها اللذين يبلغان من العمر شهرين مخبأين في صندوق حليب.

اضافة اعلان


وأفادت قناة فوكس 59 أن بلوسوم كيربي، البالغة من العمر 36 عامًا، حُكم عليها بالسجن بتهمة إهمال طفليها في أعقاب المشهد المروع الذي وثقه المارة في أحد شوارع إنديانابوليس في يونيو/حزيران الماضي.

 

وأظهرت الصور المفجعة التي التقطها الشهود في ذلك الوقت طفلي كيربي، اللذين كانا يرتديان حفاضتيهما فقط، وهما يرقدان في الصندوق رغم حرارة الصيف الحارقة.


وقالت السلطات إن الأطفال وهم فتى وفتاة لم يتم تقييدهما بأي شكل من الأشكال وكان الصندوق مرتبطًا فقط بمقدمة الدراجة بحبل مطاطي.


وتم احتجاز الأم بعد أن أبلغ العديد ممن شهدوا الواقعة الطوارئ عن أفعال كيربي الخطيرة، بما في ذلك أحدهم الذي قال إنه شاهد الأم على وشك الاصطدام والسقوط من دراجتها.

واعتقد أحد المشاهدين المذعورين ويدعى برايان هندرسون في البداية أن كيربي لديها ألعاب مخزنة في الصندوق حتى رأى أحد ذراعي الطفل يتحرك.


وقالت سويزان لينش، التي شهدت أيضًا المأساة، إنها هرعت للمساعدة وطلبت المسعفين إلى مكان الحادث، لافتة إلى أن الأم أخبرتها أنه قبل أن توقفها، كان لديها طفل واحد في المقدمة وطفل في الخلف، ولم تستطع التحكم في الدراجة بشكل جيد، لذلك وضعت كلا الطفلين في صندوق الحليب في الأمام، مشيرة إلى أن هذه طريقتها في نقل الأطفال في أي وقت تخرج فيه.


وأخبرت كيربي الضباط أنها كانت تحمل أطفليها دائمًا في صندوق الحليب لأنها لم تكن تمتلك سيارة - وأنها لا ترى مشكلة في طريقة النقل.


يذكر أنه تم نقل الطفلين إلى مستشفى قريب، حيث تلقيا العلاج من حروق الشمس والخدوش الطفيفة.

 


 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-06-15 at 15.43.03

لمن الأولوية ؟ .. اختبر معرفتك باولويات القواعد المرورية

eufhk-660x330

فيديو.. دخل مرحاض منزله ليصدم بـ 'ثعبان' في استراليا

1dc92bde-09af-4230-a02c-8d9e329ba292-768x432

فيديو وثقه حجاج.. شاهد موكب الملك عبدالعزيز في مكة عام 1928 م

غتتغتغتغ

انهار بصورة هستيرية.. هذه آخر كلمات قاتل نيرة قبل إعدامه في مصر - فيديو

تنفيذ-حكم-الإعدام-في-قاتل-نيرة-أشرف-1686740094507_large

بعد تنفيذ الحكم بقاتل نيرة أشرف.. هذا ما حدث لوالدته في مصر - صورة

image

اتهام مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد الامريكية بسرقة أعضاء

أخبار متعلقة
_119236983__119235038_c134f823-20d3-466d-a49f-0be459ebf157-1

فيديو وصور للمصريين القتلى بحريق اندلع بشكل 'خبيث ومتهور' بقبرص

_124299103_a3fd79af-8df0-4155-8850-48d12dcaa4c1

ألمانيا..شخص يسلم نفسه للشرطة ليحظى بسرير في الزنزانة