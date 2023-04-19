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الأربعاء، 19-04-2023 11:39 ص

ظنوا أنه جذع شجرة.. اكتشاف زورق عمره 1200 عام في قاع بحيرة بأمريكا

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الوكيل الإخباري - جلب أفراد من قبيلة "واكاماو سيوان" مع فريق من علماء الآثار زورقا عمره ما يقرب من ألف عام إلى سطح بحيرة في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية.

وكان عدد من المراهقين قد عثروا على الزورق الذي يبلغ ارتفاعه 28 قدما أثناء السباحة في بحيرة واكاماو صيف عام 2021 .

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أحد هؤلاء المراهقين ويدعى إيلي هيل قال "خطوت عليها، واعتقدت أنها جذوع الأشجار، حاولت أن أحملها ولم تظهر أبدا. لذلك، واصلنا البحث عنها وفي اليوم التالي عدنا وبدأنا في حفر المزيد واستمر الأمر".

تواصلت عائلة هيل مع مكتب ولاية كارولينا الشمالية للآثار بشأن الزورق، وعمل الفريق على نقله بالقرب من رصيف العائلة، حيث ظل عامين تقريبا قبل رفعه أخيرا إلى السطح تمهيدا لنقله إلى مختبر "غرينفيل" بالولاية ومعالجته بالمواد الكيميائية لحفظه ودراسته وكشف أسراره.

وقال مايكل جاكوبس، رئيس قبيلة واكاماو سيوان، إن القارب الضخم الذي نشأ في جنوب شرقي الهند ويبلغ عمره 930 عاما يمثل فرصة نادرة لمعرفة المزيد عن ثقافة الأميركيين الأصليين في جنوب شرقي ولاية كارولينا الشمالية.

 

لبنان 24 

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