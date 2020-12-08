ظهور شعاع ليزر غامض في ألاسكا - فيديو

الوكيل الاخباري - قام أحد عشاق السيارات الأمريكيين في ألاسكا بتصوير وميض غامض "لشعاع ليزر" بواسطة كاميرا داخل سيارته.

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وقع الحادث ليلة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني في أنكوراج، ألاسكا.



تحدث مستخدم Reddit rhys45acp7 ونشر أيضًا مقطع فيديو عن ذلك.

في الفيديو، يمكن رؤية طريق ليلي مغطى بالثلج، وفجأة يتوهج شعاع ساطع بالقرب من الأرض، ويتحرك وبعد بضع ثوانٍ يختفي في سماء الليل.



وأكد الأمريكي أن هذا ليست ألعاب نارية، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.



وقال: "هذه ليست ألعاب نارية. لقد تجولت وبحثت من أين أتت، لكن لم يكن هناك أحد".

وأضاف أن المبنى الذي ظهر عنده الشعاع عبارة عن مستودع ولا توجد مبان سكنية بالمنطقة التي حدث فيها.



بدأ مستخدمو وسائط التواصل الاجتماعي يتحدثون عما يمكن أن يكون هذا الشعاع. ظن أحدهم أنه يشبه "شعاع الليزر".

المصدر : سبوتنك











