الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

الأمانة: صرف دعم المحروقات للنقل العام خلال الشهر الحالي

كوريا الجنوبية تجري أول تحقيق بالعمل الجبري في جارتها الشمالية

8 أسرى من جنين يدخلون عامهم العاشر في سجون الاحتلال

الحبس ثلاث سنوات للمعتدين على الآبار الجوفية ومصادر المياه

الأمن: القبض على 6 تجار ومروجين للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر - صور

الإفتاء توضح حكم قص الشعر والظفر للناوي الأضحية

العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها

جمعية الصرافين: توقع ارتفاع الطلب على الليرة التركية والجنيه المصري قبيل عيد الأضحى

بعد أن وصل سعر الكيلو لـ 2.5 دينار.. حماية المستهلك تطالب بسقوف سعرية للدجاج

التربية: زيادة أيام العام الدراسي القادم لمصلحة الطالب وتعويض الفاقد التعليمي

الأحد، 18-06-2023 09:41 ص

عائلة تستغني عن 'كنز' بـ1.7 مليون دولار في أمريكا

main_image648e42dfea5a4


الوكيل الإخباري - بعثرت عائلة على كنز من 800 ألف بنس معدني في قبو منزل عائلي قديم، إلا أن الزوجان شرعا في البحث عن بنس واحد تبلغ قيمته اليوم 1.7 مليون دولار، لكنهما استسلما بعد ساعة واحدة وأدرجا العملات للبيع بالكامل مقابل 25 ألف.

وكان جون رييس وزوجته يقومان بإخلاء منزل العائلة القديم في لوس أنجلوس، حين عثرا على في القبو على حوالي 800 ألف بنس نحاسي مخبأة، تعود إلى والد زوجة رييس قبل وفاته.

اضافة اعلان


وكانت الولايات المتحدة خفضت محتوى النحاس في بنساتها في الثمانينيات، مما دفع والد زوجة رييس إلى حفظ العملات المعدنية القديمة، لاعتقاده أنها ستصبح ذات قيمة يوما ما.

وأكد الزوجان أن كمية النقود المخبأة كانت كبيرة، لدرجة أن الأمر استغرق يوما كاملا لإزالتها من القبو.

وبعد العثور على هذا "الكنز"، اتصل رييس بأقرب فرع لبنك "ويلز فارغو" لمعرفة ما إذا كان يريد الحصول على هذه البنسات، لكن المديرة قال إنه لا توجد مساحة كافية في الخزنة.

وعند سماعها عن حجم الكنز، قالت مديرة البنك إنه على الزوجين إجراء مسح للعملات المعدنية، حيث "من المحتمل أن يكون هناك بنس واحد بقيمة أكثر من مليون دولار".

ويمكن أن تصل قيمة بعض "بنسات لينكولن" التي كانت بحالة جيدة وصكت عام 1971 إلى ألف دولار، في حين أن البنسات النادرة الأقدم قد تصل قيمتها إلى 1.7 مليون دولار.

وفور سماعه بذلك، قام رييس ببعض الأبحاث وقرر العثور على مثل هذا الكنز، لكن وفقا للصحيفة الأميركية فإن الأسرة استسلمت بعد ساعة من البحث في حوالي 300 بنس، وعرضت كل العملات للبيع مقابل 25 ألف دولار.

 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
217711

العثور في تشيلي على بقايا ديناصور 'غونكوكن نانوي'- صور

4779

حادثة مروعة تهز السعودية..أسد يفترس صاحبه أثناء تدريبه -فيديو

d-33-بالفيديو-رعب-على-شاطئ-إسباني-بعد-ظهور-متكرر-لسمك-القرش

شاهد رعب على شاطئ إسباني بعد ظهور سمكة قرش

image (2)

اكتشاف قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

1686995860_untitled

لأول مرة.. إدخال خدمة الإنترنت عبر الفضاء في العراق

تعتععتعتعتع

شاهد زلة لسان جديدة لـ بايدن تضعه في موقف محرج

أخبار متعلقة
6UjDv

عائلة تعثر على كنز تتجاوز قيمته مليون دولار خلال تنظيف المنزل في امريكا