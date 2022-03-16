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الأربعاء، 16-03-2022 02:07 م

عقارب حية داخل علب الشوكولاتة في أمريكا

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الوكيل الإخباري - اعترف رجل أمريكي بأنه هرّب بطريقة غير مشروعة عشرات العقارب الحية من ألمانيا وإليها، كان يخبئها أحياناً في علب شوكولاتة مزيفة، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

ويواجه الرجل البالغ 39 عاماً والمقيم في ولاية أوريغن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها مئة ألف دولار وثلاث سنوات من الحرية المراقبة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

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وكانت وكالة إدارة الحياة البرية الأميركية اتهمت الرجل بعدم امتلاكه تصريح تصدير، وقد أقر بأنه مذنب فعلاً بمخالفة قانونً أمريكي يحظر تهريب بعض الحيوانات البرية.


وحُدد 22 يونيو المقبل موعداً للنطق بالحكم.

 

 البيان 

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