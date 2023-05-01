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الإثنين، 01-05-2023 04:04 م

عقوبة قاسية لسيدة اتصلت بالشرطة عشرات المرات دون سبب في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - قررت محكمة بريطانية بالحكم على سيدة بالسجن ودفع غرامة مالية لارتكابها مخالفة "غريبة".

واتصلت سارة كواتس بشرطة غرب يوركشاير ما يقرب من 40 مرة في غضون ساعتين فقط، يوم الأحد 23 نيسان.

واعترفت كواتس بأنها اتصلت بشكل متكرر بخدمات الطوارئ دون سبب.

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وقضت المحكمة بسجن كواتس لمدة 12 أسبوعا، ودفع غرامة مالية، بالإضافة إلى العمل في مجال الرعاية الاجتماعية.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن المسؤول في قسم الشرطة ميك روتر قوله: "المتصلون أمثال كواتس الذين يسيئون استخدام هذه الخدمات، يمكن أن يؤخرونا في الاستجابة لحالات الطوارئ الحقيقية".

 

وبحسب روتر، فقد تلقت الشرطة 36 مكالمة من كواتس خلال مدة زمنية لم تتجاوز الساعتين.

وعلى خلفية حادثة كواتس، أعادت شرطة غرب يوركشاير إطلاق حملة تطالب فيها الجمهور باستخدام أرقام الطوارئ بشكل مناسب وعند الضرورة فقط، والاستفادة من خيارات الاتصال الأخرى في الحالات غير الملّحة عبر الإنترنت.

 

 

لبنان 24

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