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السبت، 08-04-2023 02:44 م

رجل يحتجز زوجته في حظيرة ويقيدها بالسلاسل في الصين

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الوكيل الإخباري - حُكم بالسجن تسع سنوات على رجل في الصين كان قد عُثر على زوجته محتجزة في حظيرة ورقبتها مقيدة بالسلاسل، العام الماضي.

وتعاطف الصينيون على نطاق واسع مع هذه الزوجة، وهي أم لثمانية أبناء، بعد انتشار صور لها عبر الإنترنت في يناير 2022 تظهر فيها مقيّدة بالسلاسل داخل حظيرة في مقاطعة جيانغسو (شرق)، وتم توقيف الزوج مع عدد من الأشخاص بتهمة الاتجار بالبشر.

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وأشارت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة شوزهو الواقعة على بعد حوالى مئة كيلومتر من شنغهاي، إلى أنّ الزوج ويدعى "دونغ زيمين"، تلقى حكماً بالسجن ستة أعوام وستة أشهر عقب إدانته بـ"سوء المعاملة"، وحُكم عليه أيضاً بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة "حجز حرية أحد الأشخاص".


وحُكم في القضية نفسها على خمسة أشخاص بالسجن لفترات تراوح بين ثمانية أعوام و13 عاماً.

 

الامارات اليوم 

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