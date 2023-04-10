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الإثنين، 10-04-2023 09:53 ص

الحبس 6 أشهر لرجل أخاف 1,100 دجاجة حتى الموت في الصين

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الوكيل الإخباري - حكم على رجل في الصين بالسجن 6 أشهر كاملة، بسبب إخافته 1100 دجاجة حتى الموت، في نزاع مع جاره. وبدأت القضية الغريبة في أبريل من العام الماضي عندما شعر الرجل، ولقبه جو، بالضيق لأن جاره، ولقبه تشونغ، قام بقطع أشجاره دون إبلاغه.

رداً على ذلك، تسلل جو، وهو من مقاطعة هنغيانغ في مقاطعة هونان جنوب وسط الصين، إلى مزرعة دجاج تشونغ في الليل في عدة مناسبات. لم يتضح ما هي نية جو، لكن المحكمة في مقاطعة هنغيانغ سمعت أنه في إحدى الليالي استخدم الرجل مصباحاً كشافاً «لتخويف الدجاج».

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تسبب هذا في حشد الطيور في الزاوية، ما تسبب في سحق 460 منها حتى الموت. تم القبض على جو، وأجبر على دفع تعويض إلى تشونغ مقداره 440 دولاراً. وقد جعله هذا القرار أكثر غضباً، ليعود إلى مزرعة تشونغ مرة أخرى لتكرار أفعاله، ما أدى هذه المرة إلى نفوق 640 دجاجة.

وقالت السلطات الصينية إن 1100 دجاجة نفقت جراء أفعاله. وقالت المحكمة يوم الثلاثاء إن تصرفات جو كانت مقصودة، وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع وضعه تحت المراقبة لمدة عام، مع الأخذ في الاعتبار أن الرجل أبدى ندمه على سلوكه.

 

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